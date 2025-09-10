Trump optimiste à propos d'un accord commercial USA-Inde

Donald Trump a déclaré mardi que son administration poursuivait les négociations commerciales avec l'Inde afin de trouver un accord entre les deux pays, alors que les droits de douane prélevés sur les produits indiens importés aux Etats-Unis ont été relevés à 50% le mois dernier.

Opérant un changement de ton, Donald Trump a fait part de son impatience de s'entretenir "dans les prochaines semaines" avec le Premier ministre indien Narendra Modi, exprimant son optimisme à l'égard de la conclusion d'un accord commercial.

Via les réseaux sociaux, le chef de la Maison blanche a dit être "certain qu'il n'y aura pas de difficulté à parvenir à une conclusion positive pour nos deux grands pays".

Donald Trump a déclaré la semaine dernière que New Delhi a proposé de lever ses taxes sur les produits américains importés en Inde, une offre que le président américain a décrite comme tardive, reprochant au pays d'Asie du Sud de ne pas avoir réduit ses droits de douane il y a plusieurs années.

Les commentaires plus positifs effectués mardi s'inscrivent sur fond de tensions dans les relations entre les Etats-Unis et l'Inde alimentées par les questions commerciales.

Donald Trump promet depuis des mois que les deux camps sont proches de conclure un accord commercial, sans que des avancées ne se concrétisent.

Au contraire, le président américain a doublé le pourcentage de taxation des produits indiens importés aux Etats-Unis, avec une surtaxe de 25% qu'il a justifiée par le refus de l'Inde de ne plus se procurer de pétrole russe pour faire pression sur la Russie afin qu'elle stoppe sa guerre en Ukraine.

(Andrea Shalal, avec la contribution de Bhargav Acharya à Toronto et Ismail Shakil in Ottawa; version française Jean Terzian)