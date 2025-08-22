Trump n'exclut pas des sanctions contre la Russie dans deux semaines

Donald Trump a déclaré vendredi qu'il devrait savoir d'ici deux semaines si ses efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine peuvent être couronnés de succès et il a de nouveau évoqué la possibilité de sanctions contre la Russie à l'expiration de ce délai.

"Je ne suis pas content", a dit le président américain aux journalistes dans le Bureau ovale, une semaine après avoir reçu en Alaska son homologue russe Vladimir Poutine, qu'il souhaite amener à participer à un sommet avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky.

"Il y a énormément de haine", a-t-il ajouté. "Mais nous verrons ce qui se passe. Je pense que dans deux semaines, nous saurons dans quelle direction je vais."

Donald Trump a précisé qu'à l'issue de ce délai, il décidera soit d'imposer des "sanctions massives", soit de ne rien faire et de dire "c'est votre combat".

(Rédigé par Andrea Shalal et Steve Holland, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)