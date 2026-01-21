 Aller au contenu principal
Trump n'annoncera pas le choix du président de la Fed à Davos, selon un responsable de la Maison Blanche
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 13:11

Le président américain Donald Trump n'annoncera pas son choix pour le prochain président de la Réserve fédérale lors de son voyage à Davos et n'a pas encore pris sa décision quant à la personne qui occupera le poste, a déclaré mercredi un haut responsable de la Maison Blanche.

