Trump n'annoncera pas le choix du président de la Fed à Davos, selon un responsable de la Maison Blanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump n'annoncera pas son choix pour le prochain président de la Réserve fédérale lors de son voyage à Davos et n'a pas encore pris sa décision quant à la personne qui occupera le poste, a déclaré mercredi un haut responsable de la Maison Blanche.