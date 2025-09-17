 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump mardi à l'Onu dans contexte géopolitique marqué par les conflits
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 20:02

par Michelle Nichols

L'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra la semaine prochaine à New York, aux Etats-Unis, sera dominée par le retour du président américain Donald Trump à la tribune et les conflits dans la bande de Gaza et en Ukraine.

"Nous nous réunissons dans un contexte troublé, voire inédit", a déclaré le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres.

"Les différends géopolitiques s'aggravent, les conflits font rage. L'impunité augmente. Notre planète se réchauffe", a-t-il dit mardi aux journalistes. "Et la coopération internationale est confrontée à des pressions jamais vue de notre vivant."

Donald Trump, qui prône une baisse des financements américains à l'Onu et a fait sortir les Etats-Unis de plusieurs agences onusiennes, doit s'exprimer mardi à la tribune.

Le président américain estime que l'Onu a un "grand potentiel" mais qu'elle doit "se ressaisir". Il a également accusé l'organisation de ne pas l'avoir aidé à parvenir à la paix dans plusieurs conflits.

"L'Onu fait de grands efforts en matière de médiation dans les négociations de paix", a dit Antonio Guterres. "Mais nous n'utilisons ni carotte ni bâton."

Antonio Guterres et Donald Trump devraient se rencontrer officiellement la semaine prochaine pour la première fois depuis le retour du républicain à la Maison blanche.

Le Conseil de sécurité des Nations unies est le seul organe de l'Onu pouvant imposer des sanctions, mais il est dans l'impasse sur la question des conflits en Ukraine et dans la bande de Gaza, la Russie et les Etats-Unis ayant un droit de veto.

Plusieurs pays, dont la France, se sont engagés à reconnaître l'Etat de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies.

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas n'assistera pas à l'Assemblée générale de l'Onu, les Etats-Unis - fidèles alliés d'Israël - ayant refusé de lui octroyer un visa.

La guerre en Ukraine figurera également à l'ordre du jour, bien que peu d'avancées soient attendues sur cette question.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'exprimeront devant l'Assemblée générale. Le président russe Vladimir Poutine n'assiste habituellement pas à cet événement.

(version française Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)

Proche orient
Guerre en Ukraine
Donald Trump
    La plupart des conflits sont ceux déclenchés par les US et leurs larbins.

