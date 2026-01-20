Trump, les yeux rivés sur le Groenland, juge "stupide" la restitution des Chagos à l'île Maurice

Le président américain Donald Trump, qui ambitionne d'acquérir le Groenland, a qualifié mardi de "grande stupidité" et de "totale faiblesse" l'accord conclu par le Royaume-Uni avec l'île Maurice pour la restitution de l'archipel des Chagos, dans le nord de l'océan Indien.

L'accord a été signé par Londres en mai 2025 et avait été approuvé à l'époque par les Etats-Unis qui y voyaient l'assurance d'une "exploitation à long terme, stable et efficace".

L'accord prévoit que le Royaume-Uni restitue six atolls à l'île Maurice mais conserve un bail de 99 ans sur l'atoll principal, Diego Garcia, qui abrite une base militaire américano-britannique.

"Le fait que le Royaume-Uni abandonne une terre extrêmement importante est un acte de GRANDE STUPIDITÉ, et s'ajoute à une très longue liste de raisons de sécurité nationale pour lesquelles le Groenland doit être acquis", a réagi Donald Trump sur son réseau Truth Social.

"De façon choquante, notre 'brillant' allié de l'Otan, le Royaume-Uni, envisage actuellement de céder l'île de Diego Garcia, site d'une base militaire américaine vitale, à Maurice, et de le faire SANS AUCUNE RAISON", poursuit le président américain.

"Il ne fait aucun doute que la Chine et la Russie ont remarqué cet acte de totale faiblesse", écrit encore Donald Trump. "Ce sont des puissances internationales qui ne reconnaissent que la FORCE, raison pour laquelle les États-Unis d'Amérique, sous ma direction, sont désormais, après seulement un an, respectés comme jamais auparavant".

En 2019, après des années de contentieux, la Cour de justice internationale avait estimé, dans un avis consultatif, que l'archipel des Chagos était occupé illégalement par le Royaume-Uni et que celui-ci devait le restituer à Maurice.

Un porte-parole du gouvernement britannique a réagi mardi aux propos de Donald Trump en soulignant que l'accord scellé avec l'île Maurice obéissait précisément à des impératifs de sécurité.

"Nous avons agi parce que la base de Diego Garcia était menacée après des décisions de justice sapant notre position qui nous auraient empêchés de l'exploiter comme prévu à l'avenir", a dit le porte-parole.

(Akanksha Khushi à Bangalore, Sarah Young à Londres; version française Sophie Louet, édité par Augustin Turpin)