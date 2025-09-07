 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump lance un dernier avertissement au Hamas pour qu'il accepte un accord
information fournie par Reuters 07/09/2025 à 21:19

WASHINGTON/JERUSALEM, 7 septembre (Reuters - Le président américain Donald Trump a lancé dimanche un "dernier avertissement" au Hamas, exhortant le groupe islamiste à accepter un accord pour libérer les otages qu'il détient dans la bande de Gaza.

"Les Israéliens ont accepté mes conditions. Il est temps que le Hamas les accepte aussi", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

"J'ai averti le Hamas sur les conséquences d'un refus. C'est mon dernier avertissement, il n'y en aura pas d'autres !"

Selon le média israélien N12 News, le locataire de la Maison blanche a proposé samedi un nouvel accord de cessez-le-feu au Hamas.

Cet accord prévoit la libération des 48 otages encore aux mains du Hamas au premier jour de l'accord en échange de la libération de milliers de prisonniers palestiniens ainsi que la négociation de la fin de la guerre dans l'enclave, selon N12.

Un responsable israélien a rapporté qu'Israël "considérait sérieusement" la proposition de Donald Trump sans donner plus de détails.

(Reportage de Jasper Ward à Washington et Maayan Lubell à Jérusalem; version française Zhifan Liu)

Proche orient
Donald Trump
1 commentaire

  • 21:35

    Taco Trump promettait déjà en mars 2025 "un enfer" au Hamas si "tous les otages israéliens" n’étaient pas libérés dans la semaine. Ses divagations ridiculisent une fois de plus les États-Unis.

