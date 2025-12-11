Trump lance officiellement la "carte dorée" facilitant l'immigration aux USA contre $1 mln

L'administration du président américain Donald Trump a officiellement lancé mercredi le programme dit de "carte dorée Trump", destiné à permettre aux ressortissants étrangers d'acquérir rapidement un titre de résidence aux Etats-Unis en échange d'une importante somme d'argent.

Un site internet mis en service par le gouvernement américain propose à ceux qui le souhaitent d'effectuer une demande de visa accélérée auprès du département de la Sécurité intérieure, avec des frais de dossier de 15.000 dollars.

A l'issue d'un processus de vérification, les postulants sélectionnés doivent alors effectuer une "contribution" - également décrite comme un "cadeau" sur le site internet dédié - d'un million de dollars afin d'obtenir ce titre de résidence, similaire à la traditionnelle "carte verte", qui permet de vivre et travailler aux Etats-Unis.

"Grosso modo, il s'agit d'une carte verte, mais en bien mieux", a déclaré Donald Trump devant les journalistes à la Maison blanche. "C'est une voie bien plus efficace (...) Il s'agit de quelque chose de significatif. Il faut que ce soit des gens géniaux", a-t-il ajouté.

D'après le secrétaire américain au Commerce, quelque 10.000 personnes s'étaient déjà pré-inscrites lors d'une fenêtre spécifique en vue d'obtenir cette carte dorée.

Howard Lutnick a dit s'attendre à ce que les nouvelles demandes soient nombreuses. "Au fil du temps, je pense que nous allons vendre des milliers de ces cartes et soulever des milliards, des milliards de dollars", a-t-il déclaré au cours d'une succincte interview à Reuters.

Il a ajouté que ce programme permettrait de voir arriver aux Etats-Unis des personnes qui auront un impact positif sur l'économie américaine, opérant une distinction avec ceux qu'il a présenté comme les détenteurs "ordinaires" d'une carte verte - des personnes ayant selon lui des salaires médians moins élevés que ceux des Américains et ayant souvent recours à des aides publiques. Il n'a pas étayé ses dires avec de quelconques éléments factuels.

Revenu au pouvoir en janvier dernier, Donald Trump a lancé une vaste répression de l'immigration. Des centaines de milliers de migrants clandestins ont été déportés, tandis que la Maison blanche a également pris des mesures destinées à dissuader les demandes légales d'immigration aux Etats-Unis.

Le programme "carte dorée" est l'option choisie par Donald Trump pour proposer une voie alternative d'immigration, avec l'objectif de permettre au Trésor américain d'engranger des recettes, sur le même schéma que les droits de douane mis en place par le président américain et présentés par celui-ci comme un succès en matière de revenus fédéraux.

Howard Lutnick a indiqué mercredi qu'il y avait également une version de la "carte dorée" destinée aux entreprises qui permettait à celles-ci d'embaucher des étrangers en échange d'une contribution de 2 millions de dollars par employé.

(Jeff Mason, avec la contribution de Steve Holland; version française Jean Terzian)