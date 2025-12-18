Trump fait l'éloge du gouverneur de la Fed Christopher Waller, le qualifiant de « génial » après l'avoir interviewé pour la présidence de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il avait interviewé le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller un jour plus tôt en tant que candidat pour succéder à Jerome Powell à la présidence de la Fed, le qualifiant de « génial ».
Trump a déclaré que trois ou quatre finalistes restaient en lice pour le poste.
