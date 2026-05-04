Trump estime que les taux d'intérêt sont trop élevés

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Le président américain Donald Trump a déclaré lundi sur les réseaux sociaux que les taux d'intérêt étaient trop élevés, après avoir réclamé depuis des mois une baisse du taux directeur.