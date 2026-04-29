Trump estime que le moment est venu de baisser les taux d'intérêt

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Le président Donald Trump a déclaré mercredi que le moment était venu de baisser les taux d'intérêt de référence américains.

"C'est le bon moment pour les baisser", a déclaré M. Trump aux journalistes dans le Bureau ovale de la Maison Blanche.