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Trump estime que le moment est venu de baisser les taux d'intérêt
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 20:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré mercredi que le moment était venu de baisser les taux d'intérêt de référence américains.

"C'est le bon moment pour les baisser", a déclaré M. Trump aux journalistes dans le Bureau ovale de la Maison Blanche.

Donald Trump
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1 commentaire

  • 29 avril 22:38

    Ce trublion n'y connait rien, mais il a un avis sur tout !

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