Trump en Corée du Sud pour discuter commerce et missiles nord-coréens

Le président américain Donald Trump est attendu mercredi en Corée du Sud, ultime étape de sa tournée en Asie, où il doit rencontrer son homologue sud-coréen Lee Jae-myung pour discuter de commerce et de la Corée du Nord, avant un entretien à grands enjeux prévu jeudi avec son homologue chinois Xi Jinping.

Après une visite au Japon, lors de laquelle il a signé un accord sur les terres rares avec la Première ministre nouvellement élue, Sanae Takaichi, le chef de la Maison blanche va prononcer mercredi un discours devant des patrons d'entreprises et s'entretenir avec Lee Jae-myung à Gyeongju.

Cette ville paisible du sud-est du pays, qui compte de multiples palais et lieux historiques, accueille cette semaine le sommet du forum de l'Apec (Coopération économique Asie-Pacifique).

La réunion entre Donald Trump et Lee Jae-myung portera avant tout sur le commerce, alors que Washington et Séoul ne sont jusqu'à présent pas parvenus à finaliser les détails de leur accord bilatéral annoncé durant l'été.

Pour éviter des droits de douane américains élevés, la Corée du Sud a accepté d'investir quelque 350 milliards de dollars supplémentaires aux Etats-Unis, mais les discussions bloquent entre les deux alliés sur la structure de ces investissements.

Dans les deux camps, on a fait savoir qu'il était peu probable que Donald Trump et Lee Jae-myung bouclent mercredi un accord sur la question.

Alors que le président américain exige également de Séoul des dépenses de défense supplémentaires, comme il le réclame à d'autres pays, la question de la Corée du Nord devrait vraisemblablement faire partie des discussions, d'autant que Pyongyang vient d'annoncer avoir testé un missile de croisière.

Donald Trump a exprimé à plusieurs reprises depuis son retour au pouvoir en janvier dernier sa volonté de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, avec lequel il avait organisé un sommet bilatéral lors de son premier mandat présidentiel.

Aucun commentaire public n'a été effectué à ce sujet par Pyongyang, qui a durci sa rhétorique concernant ses programmes balistique et nucléaire.

Des milliers de policiers et soldats ont été déployés à Gyeongju, où sont également attendus des dirigeants mondiaux pour participer au sommet de l'Apec vendredi et samedi. Donald Trump ne se joindra pas à eux.

Le président américain prononcera uniquement un discours lors du forum dédié aux patrons d'entreprises et prendra part à des réunions bilatérales avec plusieurs dirigeants étrangers, dont Xi Jinping, jeudi, pour une rencontre très attendue.

Les négociateurs américains et chinois ont finalisé dimanche un cadre d'accord destiné à suspendre les vastes droits de douane américains annoncés par Donald Trump en échange d'un assouplissement des restrictions décidées par Pékin sur les exportations de terres rares, a annoncé Washington.

(Reportage de Trevor Hunnicutt à Tokyo et Jihoon Lee à Gyeongju; version française Jean Terzian)