Trump dit que les candidats à la présidence de la Fed sont excellents, jusqu'à ce qu'ils obtiennent le poste

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait interviewé plusieurs candidats de qualité pour la présidence de la Réserve fédérale, mais il s'est plaint du fait que les candidats ont tendance à changer une fois qu'ils sont entrés en fonction.

"Tous les candidats que j'ai interrogés sont excellents. Tout le monde pourrait faire, je pense, un travail fantastique. Le problème, c'est qu'ils changent une fois qu'ils ont pris leurs fonctions", a déclaré M. Trump lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Le président a également renouvelé ses critiques à l'encontre de l'actuel président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, pour ne pas avoir abaissé les taux d'intérêt assez rapidement, et a déclaré qu'une annonce concernant le prochain président de la Fed allait bientôt être faite.

"J'annoncerai un nouveau président de la Fed dans un avenir assez proche. Je pense qu'il fera un très bon travail. Vous voyez, j'en ai donné une partie", a déclaré M. Trump.

Les quatre principaux candidats à la succession de M. Powell sont le conseiller économique de M. Trump, Kevin Hassett, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, l'ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh, et le responsable des investissements obligataires de BlackRock, Rick Rieder. Mardi, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que le président avait réduit le nombre de candidats à quatre.

M. Trump et M. Bessent se sont attaqués à plusieurs reprises à M. Powell pour sa gestion de la politique monétaire et des taux d'intérêt, ainsi que pour son rôle plus général à la tête de la Réserve fédérale.

Plus récemment, le ministère de la justice a émis une citation à comparaître à l'encontre de M. Powell dans le cadre de la rénovation du siège de la Fed.

M. Trump a nommé M. Powell à ce poste en 2017, et l'ancien président Joe Biden l'a reconduit dans ses fonctions.