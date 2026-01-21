Trump dit qu'il va s'entretenir avec Zelensky ce mercredi

Donald Trump a déclaré mercredi devant le Forum économique mondial de Davos, en Suisse, qu'il allait s'entretenir dans la journée avec le président ukrainien Volodimir Zelensky.
L'émissaire du président américain pour le conflit en Ukraine, Steve Witkoff, avait annoncé un peu plus tôt qu'il rencontrerait le président russe Vladimir Poutine jeudi à Moscou.
(Reportage de Steve Holland, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)
