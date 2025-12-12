 Aller au contenu principal
Trump dit qu'il penche pour Warsh ou Hassett pour diriger la Fed, selon le WSJ
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 22:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport)

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il penchait pour l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh ou le directeur du Conseil économique national Kevin Hassett pour diriger la Réserve fédérale l'année prochaine, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant une interview de Donald Trump.

"Oui, je pense que c'est le cas. Je pense qu'il y a Kevin et Kevin. Ils sont tous les deux - je pense que les deux Kevin sont formidables", a déclaré Donald Trump lors d'un entretien avec le Wall Street Journal dans le bureau ovale.

Donald Trump a déclaré qu'il pensait que le prochain président de la Fed devrait le consulter pour savoir où fixer les taux d'intérêt, selon le WSJ .

"Généralement, cela ne se fait plus. C'était une pratique courante. Cela devrait être fait", a déclaré Donald Trump. "Cela ne signifie pas - je ne pense pas qu'il doive faire exactement ce que nous disons. Mais il est certain que nous sommes - je suis une voix intelligente et qu'il faut l'écouter"

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

