Trump dit qu'il penche pour Warsh ou Hassett pour diriger la Fed, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de Trump, paragraphes 1-8)

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il avait réduit sa recherche d'un nouveau président de la Réserve fédérale à deux personnes et qu'il devrait au moins être consulté sur les décisions concernant les taux d'intérêt, dans ce qui serait un développement inhabituel.

M. Trump a déclaré qu'il penchait pour l'ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh, ou pour le directeur du Conseil économique national, Kevin Hassett, pour diriger la Fed l'année prochaine.

"Je pense qu'il y a Kevin et Kevin. Ils sont tous les deux - je pense que les deux Kevin sont formidables", a déclaré M. Trump lors d'une interview accordée au Wall Street Journal dans le bureau ovale.

M. Trump a déclaré qu'il pensait que le prochain président de la Fed devrait le consulter sur la fixation des taux d'intérêt, selon le WSJ . Les présidents laissent généralement la Fed décider des taux d'intérêt.

"Typiquement, cela ne se fait plus. C'était une pratique courante. Cela devrait être fait", a déclaré M. Trump. "Cela ne signifie pas - je ne pense pas qu'il doive faire exactement ce que nous disons. Mais il est certain que nous sommes - je suis une voix intelligente et qu'il faut l'écouter"

M. Trump, interrogé par les journalistes lors d'un autre événement dans le Bureau ovale sur la question de savoir s'il devrait avoir son mot à dire dans les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt, a répondu qu'il devrait au moins être consulté.

M. Trump a critiqué la Fed et son président, Jerome Powell, pour ne pas avoir procédé à des réductions spectaculaires des taux d'intérêt. La Fed a réduit les taux d'un quart de point mercredi.

"Ils ne sont pas obligés de suivre ce que je dis. Mais nous allons choisir un nouveau membre de la Fed dans un avenir assez proche", a-t-il déclaré.