Trump dit qu'il ne "perdra pas son temps" avec l'Argentine si Milei perd les élections de mi-mandat

par Nandita Bose

Le soutien des États-Unis à l'Argentine dépend du succès du parti au pouvoir du président Javier Milei lors des élections législatives de mi-mandat ce mois-ci, a déclaré le président Donald Trump mardi.

"Nous n'allons pas perdre notre temps" si le parti de Javier Milei ne l'emporte pas a déclaré Donald Trump lors d'une rencontre à la Maison blanche avec son homologue argentin.

Les Etats-Unis se sont dit prêts en septembre à faire le nécessaire pour soutenir l'Argentine financièrement.

"Je soutien cet homme parce que sa philosophie est correcte et qu'il peut gagner", a déclaré Donald Trump avant un déjeuner à la Maison blanche avec le libertarien Javier Milei.

"Il ne gagnera peut-être pas, mais je pense qu'il va gagner. Et s'il gagne, nous resterons avec lui. Et s'il ne gagne pas, nous partirons."

La remarque de Donald Trump a impacté les marchés argentins qui avaient été soutenus par le programme d'aide récemment annoncé par le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, notamment une ligne de swap de 20 milliards de dollars (17,03 milliards d'euros) avec la banque centrale du pays.

Le programme, dont tous les détails n'ont pas été annoncés, repose sur la poursuite des politiques économiques favorisées par l'administration Trump, a déclaré Scott Bessent mardi.

La Maison blanche a présenté l'accord comme un effort stratégique visant apporter une stabilité à un allié régional clé. Mais il a suscité des critiques à l'intérieur du pays.

Une aide américaine pourrait offrir à Javier Milei un coup de pouce politique indispensable, alors qu'il s'efforce d'éviter d'aggraver la crise économique que travers l'Argentine et de consolider le soutien de son parti. Il a subi un revers majeur le mois dernier lorsque son parti a perdu une élection provinciale clé et doit maintenant faire face à un vote de mi-mandat critique plus tard ce mois-ci.

(Rédigé par Nandita Bose à Washington, avec la contribution d'Andrea Shalal et Leila Miller ; version française Kate Entringer)