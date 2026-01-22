Trump dit qu'il n'a pas eu l'impression que la Cour suprême était sceptique quant à sa tentative de limoger Lisa Cook de la Fed

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il n'avait pas eu l'impression que la Cour suprême semblait sceptique à l'égard de sa tentative de limogeage de la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook.

"« J'en ai écouté et lu des passages, et je n'ai pas eu cette impression, si ce n'est qu'ils pensaient peut-être que l'affaire aurait dû passer par un système judiciaire plus normal », a-t-il déclaré à la presse à bord d'Air Force One."