Trump dit qu'il aimerait renvoyer le président de la Fed Jerome Powell

Le président américain Donald Trump a réitéré mercredi ses critiques à l'encontre du président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour ne pas avoir abaissé les taux d'intérêt plus rapidement, déclarant: "Je vais être honnête, j'adorerais le virer."

Donald Trump, qui s'exprimait lors d'un forum d'investissement soutenu par l'Arabie saoudite à Washington, a exhorté son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, à accélérer la recherche d'un successeur à Jerome Powell.

"Vous devez travailler sur lui, Scott. La seule chose sur laquelle Scott se plante, c'est la Fed", a déclaré Donald Trump à propos de Scott Bessent, qui était présent lors de l'événement organisé au Kennedy Center à Washington.

"Les taux sont trop élevés, Scott, et si vous ne les corrigez pas rapidement, je vais vous virer", a déclaré Donald Trump, apparemment pour plaisanter.

Scott Bessent, qui dirige la recherche d'un nouveau président de la Fed, a déclaré mardi à Fox News que Donald Trump devrait rencontrer les trois finalistes pour le poste après Thanksgiving, et qu'un nouveau choix serait probablement annoncé avant Noël.

Donald Trump a salué à plusieurs reprises le travail de Scott Bessent et a déclaré que le secrétaire au Trésor serait son choix pour le poste de président de la Fed, bien que Scott Bessent lui ait dit qu'il préférait rester à la tête du Trésor et de l'Internal Revenue Service.