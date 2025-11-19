 Aller au contenu principal
Trump dit qu'il aimerait renvoyer le président de la Fed Jerome Powell
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 19:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Veuillez noter que certains lecteurs pourraient trouver offensant le langage utilisé dans les premier et quatrième paragraphes)

Le président américain Donald Trump a réitéré mercredi ses critiques à l'encontre du président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour ne pas avoir abaissé les taux d'intérêt plus rapidement, déclarant: "Je vais être honnête, j'adorerais le virer."

Donald Trump, qui s'exprimait lors d'un forum d'investissement soutenu par l'Arabie saoudite à Washington, a exhorté son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, à accélérer la recherche d'un successeur à Jerome Powell.

"Vous devez travailler sur lui, Scott. La seule chose sur laquelle Scott se plante, c'est la Fed", a déclaré Donald Trump à propos de Scott Bessent, qui était présent lors de l'événement organisé au Kennedy Center à Washington.

"Les taux sont trop élevés, Scott, et si vous ne les corrigez pas rapidement, je vais vous virer", a déclaré Donald Trump, apparemment pour plaisanter.

Scott Bessent, qui dirige la recherche d'un nouveau président de la Fed, a déclaré mardi à Fox News que Donald Trump devrait rencontrer les trois finalistes pour le poste après Thanksgiving, et qu'un nouveau choix serait probablement annoncé avant Noël.

Donald Trump a salué à plusieurs reprises le travail de Scott Bessent et a déclaré que le secrétaire au Trésor serait son choix pour le poste de président de la Fed, bien que Scott Bessent lui ait dit qu'il préférait rester à la tête du Trésor et de l'Internal Revenue Service.

Banques centrales
Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

