Trump dit prévoir de rencontrer Kim Jong-un d'ici la fin de l'année

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il prévoyait de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un d'ici la fin de l'année, se voulant également rassurant sur les intentions de la Corée du Nord qui, selon lui, disposerait de 57 armes nucléaires "très puissantes".

Ces commentaires interviennent après que Donald Trump a ordonné dimanche soir au Pentagone de réduire l'ampleur des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud qui devaient débuter quelques heures plus tard, estimant que ces manoeuvres envoyaient un signal "inapproprié et hostile" à Pyongyang, qu'il a décrit comme "non-menaçant et respectueux".

Interrogé mercredi par les journalistes à l'occasion de la présentation d'un héliport en construction dans les jardins de la Maison blanche, le président américain a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il s'attendait à rencontrer Kim Jong-un plus tard cette année.

"Je connais très bien Kim Jong-un, et il se comportera bien tant que l'on aura un président intelligent", a-t-il ajouté.

Donald Trump avait déclaré lundi avoir eu une réponse de Kim Jong-un à ses tentatives pour renouer le dialogue bilatéral. Le Wall Street Journal avait rapporté un peu plus tôt que le président américain pressait ses conseillers pour que ceux-ci organisent un nouveau sommet avec Kim Jong-un dès cet automne.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de la mission diplomatique de la Corée du Nord aux Nations unies.

Toutefois, plus tôt mercredi, l'influente soeur de Kim Jong-un a déclaré n'avoir connaissance d'aucune communication récente entre le dirigeant nord-coréen et le président américain. Kim Yo-jong a également noté que la relation entre Kim Jong-un et Donald Trump était "réellement géniale" mais déploré que Washington mène des exercices militaires avec Séoul qui menacent selon elle la sécurité nationale de la Corée du Nord.

Lors de son premier mandat présidentiel, Donald Trump a pris part à plusieurs sommets bilatéraux sans précédent avec Kim Jong-un, en 2018 et 2019, sans obtenir de quelconques avancées sur la dénucléarisation de Pyongyang - les demandes en ce sens ont contribué à une rupture du dialogue entre les deux camps.

Depuis lors, Donald Trump a régulièrement décrit la Corée du Nord comme une "puissance nucléaire", même si son administration ne la reconnaît pas formellement comme telle et continue d'appeler Pyongyang à abandonner son programme nucléaire.

Le président américain, revenu au pouvoir en janvier 2025, a exprimé çà et là son envie de relancer les efforts diplomatiques avec la Corée du Nord.

"Le fait est que je m'entends bien avec (Kim Jong-un)", a-t-il dit mercredi aux journalistes. "C'est une bonne chose, pas une mauvaise. Il a 57 têtes nucléaires très puissantes. Cela n'aurait jamais dû être permis. Si j'avais été président, je n'aurais pas permis cela. Mais (Kim Jong-un) les a".

Il est très inhabituel que le nombre d'armes nucléaires développées par la Corée du Nord soit évoqué ainsi par le chef de la Maison blanche.

Le gouvernement américain ne communique pas publiquement de quelconques estimations sur l'arsenal nucléaire de Pyongyang, même si un rapport d'une commission du Congrès publié en 2025 cite des experts indépendants disant estimer que la Corée du Nord a produit suffisamment de matière fissile pour 90 têtes nucléaires et pourrait en avoir assemblé une cinquantaine.

En juin dernier, l'Institut international de recherche pour la paix de Stockholm a estimé que la Corée du Nord pourrait avoir assemblé "environ 60 têtes nucléaires" et disposer de suffisamment de matière fossile "pour en produire au moins 30 supplémentaires".

(Steve Holland, Jacob Bogage, Idrees Ali et David Brunnstrom; version française Jean Terzian, édité par Benoit Van Overstraeten)