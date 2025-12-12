 Aller au contenu principal
Trump dit pencher pour Warsh ou Hassett pour le poste de président de la Fed
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 21:58

Donald Trump penche en faveur de Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Réserve fédérale, ou de Kevin Hassett, directeur du Conseil économique national, pour le poste de président de la Fed à partir de l'an prochain, déclare le président américain dans une interview publiée vendredi par le Wall Street Journal.

(Devika Nair à Bangalore)

Banques centrales
Donald Trump
