Trump dit mettre fin aux négociations commerciales avec le Canada

par Kanishka Singh

Donald Trump a annoncé jeudi soir que toutes les négociations commerciales avec le Canada étaient abandonnées à la suite de ce que le président américain a dénoncé comme une publicité frauduleuse dans laquelle l'ex-locataire défunt de la Maison blanche Ronald Reagan critique les droits de douane.

Revenu au pouvoir à Washington en janvier dernier, Donald Trump a entrepris une refonte de la politique commerciale américaine, annonçant des séries de droits de douane sur les importations en provenance de dizaine de partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Il a notamment imposé plus tôt cette année des droits de douane sur l'acier, l'aluminium et le secteur automobile canadiens, provoquant des représailles de la part d'Ottawa.

Les deux pays négociaient depuis des semaines un potentiel accord sur l'acier et l'aluminium.

"Sur la base de leur comportement scandaleux, je déclare closes toutes les négociations commerciales avec le Canada", a écrit Donald Trump, en utilisant des lettres majuscules, sur son réseau social Truth.

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre de la province canadienne de l'Ontario a déclaré que la publicité anti-droits de douane diffusée par son gouvernement avait attiré l'attention du président républicain des Etats-Unis. "J'ai entendu dire que le président Trump a entendu notre publicité", a déclaré Doug Ford. "Il n'a pas dû être très content".

La publicité montre le défunt Ronald Reagan, également républicain, critiquer les surtaxes sur les importations de produits étrangers, déclarant que celles-ci provoquent des pertes d'emploi et des guerres commerciales.

Dans un communiqué diffusé jeudi en fin de soirée, la Fondation présidentielle Ronald Reagan a déclaré que la publicité réalisée par la province de l'Ontario "utilise des morceaux choisis d'audios et de vidéos".

"La publicité dénature l'allocution radiophonique présidentielle (de Ronald Reagan en 1987), et le gouvernement de l'Ontario n'a pas demandé ni reçu l'autorisation d'utiliser et d'éditer ces remarques", a dit la Fondation, ajoutant étudier ses options légales.

Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par le gouvernement du Canada.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré devant les journalistes qu'Ottawa ne permettrait pas aux Etats-Unis de disposer d'un accès déloyal au marché canadien si les négociations menées avec Washington pour différends accords commerciaux n'aboutissaient pas.

Il est prévu que les Etats-Unis et le Canada, signataires en 2020 d'un accord de libre-échange trilatéral avec le Mexique, réexaminent l'an prochain les termes de cet accord.

(Kanishka Singh; version française Jean Terzian)