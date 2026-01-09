Trump dit avoir annulé une deuxième vague d'attaques prévue contre le Venezuela

(Actualisé avec précision sur la libération de prisonniers §2 et contexte)

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi avoir annulé une deuxième vague d'attaques prévue contre le Venezuela en raison de la coopération du pays sud-américain.

Sur son réseau Truth Social, il indique que le Venezuela a procédé à la libération d'un "grand nombre" de prisonniers politiques en signe de "recherche de la paix", saluant un "geste important et intelligent".

"Les Etats-Unis et le Venezuela travaillent bien ensemble, en particulier en ce qui concerne la reconstruction dans une forme plus importante et moderne de leur infrastructure pétrolière et gazière", ajoute-t-il.

"En raison de cette coopération, j'ai annulé la deuxième vague d'attaques prévue qui ne semble pas être nécessaire."

Donald Trump indique par ailleurs qu'au moins 100 milliards de dollars (85,90 milliards d'euros) seront investis au Venezuela par les grandes compagnies pétrolières américaines dont il doit rencontrer dans la journée les dirigeants à la Maison blanche.

Les Etats-Unis ont capturé samedi le président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'une opération militaire à Caracas. Visé par des accusations de narcoterrorisme, qu'il rejette, le dirigeant déchu a été présenté lundi devant la justice américaine.

La vice-présidente Delcy Rodriguez a prêté serment comme présidente par intérim du pays latino-américain pour une période de 90 jours renouvelables, douchant les espoirs des opposants qui espéraient que l'éviction de Nicolas Maduro ouvrirait la voie à une transition démocratique.

Donald Trump, qui a écarté l'hypothèse de la tenue de nouvelles élections au Venezuela à court terme,

a laissé entendre

jeudi soir lors d'une interview sur la chaîne de télévision Fox News que la cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado se rendrait à Washington la semaine prochaine et qu'il la rencontrerait à cette occasion.

Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix 2025, est visée depuis une décennie par une interdiction de voyage imposée par le gouvernement de Nicolas Maduro et vit dans la clandestinité.

