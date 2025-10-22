 Aller au contenu principal
Trump dit avoir annulé son sommet annoncé avec Poutine
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 23:55

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi avoir annulé le sommet attendu avec son homologue russe Vladimir Poutine, citant l'absence de progrès diplomatiques et le sentiment que le moment ne lui semblait pas opportun pour une telle rencontre.

Donald Trump avait annoncé la semaine dernière, à l'issue d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, que les deux présidents se rencontreraient sous deux semaines dans la capitale hongroise Budapest, faisant alors part de "progrès" vers une fin à la guerre en Ukraine.

"Nous avons annulé la rencontre avec le président Poutine", a dit le président américain devant les journalistes à la Maison blanche. "Cela ne me semblait pas une bonne chose", a-t-il poursuivi. "Il me semblait que nous n'irions pas dans la direction où nous devons aller. Donc je l'ai annulée, mais nous la ferons à l'avenir".

Donald Trump avait jeté la veille un doute sur la tenue d'un nouveau sommet avec Vladimir Poutine, après celui organisé en août dernier sur la base militaire américaine à Anchorage en Alaska, disant ne pas vouloir d'une réunion qui serait une perte de temps.

Un haut représentant de la Maison blanche a déclaré mardi à Reuters qu'aucune rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine n'était prévue "dans un futur proche".

Le président américain a de nouveau exprimé mercredi sa frustration à l'égard de l'absence d'avancée dans les négociations destinées à mettre fin à la guerre en Ukraine.

"Ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que je parle à Vladimir, nos conversations sont bonnes, mais elles ne mènent à rien ensuite. Elles ne mènent simplement à rien", a-t-il déclaré aux journalistes.

Donald Trump a également dit espérer que les sanctions contre deux grandes compagnies pétrolières russes, annoncées un peu plus tôt par le département du Trésor dans le but de priver de revenus la "machine de guerre du Kremlin", seraient seulement temporaires.

(Jeff Mason et Jarrett Renshaw; version française Jean Terzian)

