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Trump dévoile un plan de 200 milliards de dollars d'investissements de la Corée du Sud aux Etats-Unis
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 07:58

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Le président américain Trump organise une réception à la Maison Blanche à Washington, D.C., à l'occasion du Mois de l'héritage hispanique.

Le président américain Trump organise une réception à la Maison Blanche à Washington, D.C., à l'occasion du Mois de l'héritage hispanique.

par Jarrett Renshaw, Gram Slattery et ‌Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a annoncé ​mercredi un plan qui verrait la Corée du Sud investir 200 milliards de dollars (176,5 milliards d'euros) dans des projets américains.

"Grâce aux ​accords que mon administration a conclu avec la république de Corée, ils investiront jusqu'à ​200 milliards de dollars", a dit ⁠le locataire de la Maison blanche.

Donald Trump a indiqué ‌que la construction de huit grandes centrales nucléaires, d'un pipeline pour acheminer du gaz naturel liquéfié (GNL) en Alaska, ​et d'une centrale ‌à gaz au Texas.

Un montant de 54 milliards ⁠de dollars sera investi dans le projet de GNL en Alaska, qui prévoit la construction d'un pipeline de 1.299 kilomètres qui permettrait ⁠au gaz ‌d'être acheminé en Asie.

Donald Trump a souvent vanté le ⁠projet comme un moyen d'étendre les exportations énergétiques américaines et ‌de renforcer les liens avec les alliés des Etats-Unis ⁠dans la région.

Le projet a toutefois fait face ⁠à des années ‌d'incertitude en raison de questions relatives à son coût, son financement ​et sa viabilité.

Les fonds investis ‌par la Corée du Sud pourrait représenter une source de financement, mais Séoul a ​prévenu par le passé que les investissements faits dans le cadre de l'accord conclu avec Washington devraient répondre à ⁠des critères de viabilité commerciale.

Le ministre sud-coréen de l'Industrie a déclaré la semaine dernière que le premier projet sélectionné dans le cadre de l'accord était la centrale à gaz d'une capacité de plus de 6 gigawatts à Encinal, au Texas.

(Avec Heejin Kim; ​version française Camille Raynaud)

Donald Trump
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1 commentaire

  • 01 octobre 08:40

    L'endettement des US est de plus de 120% de leur PIB. Ce n'est pas leur argent.
    Et au passage, un grand merci pour les leçons de finance par cabinet de notation interposé US.

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