Trump demande la reprise immédiate des essais nucléaires américains

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi, en amont de sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, avoir donné pour instruction au département de la Défense de reprendre immédiatement les essais des armes nucléaires américaines sur un pied d'égalité avec les autres puissances nucléaires mondiales.

"A cause des programmes d'essai d'autres pays, j'ai instruit le département de la Guerre à commencer à tester nos armes nucléaires sur des bases équitables", a-t-il écrit sur son réseau social Truth, en référence au Pentagone, qu'il a entrepris de renommer 'département de la Guerre'.

"Ce processus va commencer immédiatement", a ajouté le chef de la Maison blanche.

Donald Trump a cité la Russie et la Chine, décrivant respectivement celles-ci comme "deuxième" et "troisième, de loin".

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi que Moscou avait testé avec succès une super-torpille Poséidon à propulsion nucléaire, que des analystes militaires estiment capable de détruire des régions côtières en provoquant de vastes houles océaniques radioactives.

Moscou a également procédé ce mois-ci au test d'un nouveau missile de croisière Bourevestnik et à des exercices nucléaires, cherchant à afficher publiquement sa puissance alors que Donald Trump a durci sa position et sa rhétorique à l'égard de la Russie.

Le dernier essai nucléaire des Etats-Unis remonte à 1992. De tels essais servent à démontrer la capacité des armes atomiques et à vérifier que les plus anciennes d'entre elles fonctionnent toujours.

En plus de permettre la récolte de données techniques, un essai nucléaire américain pourrait être perçu par Moscou et Pékin comme une volonté de Washington d'asseoir sa puissance stratégique.

