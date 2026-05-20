Trump demande à la Fed d'envisager l'accès des entreprises de technologie financière aux comptes de paiement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte à partir du paragraphe 2)

Le président américain Donald Trump a signé mardi un décret demandant aux régulateurs et à la Réserve fédérale de réexaminer les règles susceptibles d'entraver l'innovation financière, notamment la possibilité pour la banque centrale d'élargir l'accès des fintechs à ses infrastructures de paiement, c'est-à-dire les systèmes qui permettent le transfert d'argent entre les banques.

Le décret demande à la Fed de se joindre à d'autres régulateurs pour réexaminer les politiques susceptibles d'être mises à jour afin de soutenir la croissance des fintechs. Il invite également la Fed à examiner son approche en matière d'octroi d'accès aux comptes et services de paiement, et à étudier les options permettant d'étendre cet accès aux fintechs et autres entreprises non bancaires. L'accès aux « comptes principaux » par des entreprises financières non traditionnelles suscite une attention croissante au sein de la Fed, plusieurs fintechs ayant déjà demandé ou prévoyant de demander cet accès. Les comptes principaux de la Fed sont souvent comparés à des comptes bancaires pour les banques, permettant à leurs titulaires de transférer des fonds directement via le système de paiement de la Fed . La crypto-bourse Kraken s'est vu attribuer un compte principal de la Fed en mars, ce qui lui donne accès au système de paiement de gros de la banque centrale, Fedwire, et la possibilité de détenir des soldes limités au jour le jour. Les entreprises de cryptomonnaies Ripple et Anchorage Digital, ainsi que la société de transfert d'argent fintech Wise, espèrent également obtenir des comptes principaux, selon des informations publiques. La Fed a déjà indiqué qu'elle ouvrirait ses infrastructures de paiement à davantage d'entreprises de cryptomonnaies et de fintech. En décembre, elle a sollicité des commentaires sur un nouveau type potentiel de compte de paiement assorti de restrictions similaires à celles imposées à Kraken.