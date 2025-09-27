Trump demande à la Cour suprême de décider s'il peut mettre fin au droit du sol - CNN

L'administration américaine a demandé vendredi à la Cour suprême d'examiner la constitutionnalité du décret de Donald Trump visant à mettre fin au droit du sol, rapporte CNN.
Le décret du président américain, qu'il a signé dès le premier jour de son retour au pouvoir le 20 janvier, ordonne aux agences de refuser de reconnaître la citoyenneté des enfants nés aux Etats-Unis dont au moins un des parents n'est pas citoyen américain ou résident permanent légal.
(Reportage Ismail Shakil, version française Claude Chendjou)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer