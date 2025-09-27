 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump demande à la Cour suprême de décider s'il peut mettre fin au droit du sol - CNN
information fournie par Reuters 27/09/2025 à 00:48

L'administration américaine a demandé vendredi à la Cour suprême d'examiner la constitutionnalité du décret de Donald Trump visant à mettre fin au droit du sol, rapporte CNN.

Le décret du président américain, qu'il a signé dès le premier jour de son retour au pouvoir le 20 janvier, ordonne aux agences de refuser de reconnaître la citoyenneté des enfants nés aux Etats-Unis dont au moins un des parents n'est pas citoyen américain ou résident permanent légal.

(Reportage Ismail Shakil, version française Claude Chendjou)

Donald Trump
