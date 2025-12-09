Trump déclare que le soutien à la baisse des taux d'intérêt est un test clé pour le candidat à la présidence de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a déclaré que le soutien à une baisse immédiate des taux d'intérêt serait une exigence pour toute personne qu'il choisirait pour diriger la Réserve fédérale, selon une interview de Politico publiée mardi.
Lorsqu'on lui a demandé si le fait que le nouveau président de la banque centrale abaisse immédiatement les taux d'intérêt constituait un test décisif, Donald Trump a répondu "oui".
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer