Trump critique le président de la Fed et envisage de le remplacer dans quelques mois

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il existait une longue liste de personnes susceptibles de prendre la tête de la Réserve fédérale, critiquant l'actuel président Jerome Powell alors que la banque centrale se préparait à se réunir cette semaine (lien) . "Nous avons un chef de la Fed incompétent... nous avons un mauvais président de la Fed, mais il sera parti dans quelques mois et nous aurons quelqu'un de nouveau", a déclaré Donald Trump à des chefs d'entreprise lors d'un dîner à Tokyo, dans le cadre de son voyage d'une semaine en Asie. Le mandat de Jerome Powell s'achève en mai.

Le président républicain a ajouté qu'il avait souhaité que Scott Bessent prenne la tête de la banque centrale américaine, mais que son chef du Trésor avait refusé: "Je pense à lui pour la Fed... mais il ne veut pas accepter le poste. Il aime être secrétaire du Trésor (secrétaire), donc nous ne pensons pas vraiment à lui"

Lundi, Scott Bessent a déclaré aux journalistes qu'il y avait cinq finalistes (lien): Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Fed, Christopher Waller, actuel gouverneur de la Fed, Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, et Rick Rieder, cadre de BlackRock.

Scott Bessent a déclaré qu'il présenterait (lien) les meilleurs candidats à Donald Trump en décembre .

Lors de leur réunion de cette semaine, les responsables politiques de la Réserve fédérale devraient réduire (lien) les coûts d'emprunt à court terme des États-Unis pour la deuxième fois cette année, afin d'empêcher un nouveau ralentissement du marché du travail .