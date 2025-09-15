 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump cible Memphis dans sa lutte contre la criminalité, et vise ensuite Chicago
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 23:08

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi son intention d'établir une "Task force de sécurité à Memphis", sur le modèle de ce qui a été réalisé à Washington pour faire face selon lui à une flambée de criminalité.

Donald Trump tient ce lundi une cérémonie dans le Bureau ovale pour signer des décrets mettant sur pied cette force de sécurité.

Le locataire de la Maison blanche a partagé son intention de mettre en place ensuite un système semblable dans la ville de Chicago.

(Nandita Bose et Jarrett Renshaw; version française Zhifan Liu)

Donald Trump
