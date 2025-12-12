Trump apparaît sur de nouvelles photos issues des biens d'Epstein

(Actualisé avec déclaration de la Maison blanche §9)

par Nolan D. McCaskill

Des élus démocrates au Congrès américain ont rendu publiques vendredi une vingtaine de photos tirées des biens appartenant à Jeffrey Epstein, dont trois sur lesquelles apparaît Donald Trump.

Sur une photo en noir et blanc, l'actuel président des Etats-Unis apparaît souriant au milieu de plusieurs femmes, dont les visages sont cachés par un carré noir. Une autre image montre Donald Trump à côté de Jeffrey Epstein et, sur une troisième, plus floue, on peut le voir assis à côté d'une femme, au visage là aussi masqué, sa cravate rouge desserrée. On ignore quand et où ces photos ont été prises.

L'ancien président Bill Clinton, Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, Bill Gates ou encore l'ancien secrétaire au Trésor Larry Summers figurent aussi sur d'autres clichés. Certaines photos montrent des "sex toys" ou des préservatifs dont l'emballage est illustré par un portrait de Donald Trump avec l'inscription en lettres capitales "I'M HUUUGE!" ("JE SUIS ÉNOOORME!"), dans un récipient avec un petit écriteau sur lequel est inscrit "Trump condom $4.50".

Ces images ont été rendues publiques par les démocrates de la commission de supervision de la Chambre des représentants, qui disent examiner plus de 95.000 images tirées des biens de Jeffrey Epstein, homme d'affaires condamné pour délinquance sexuelle et qui s'est suicidé en prison en 2019 avant son procès pour trafic sexuel de mineurs.

Donald Trump et Jeffrey Epstein ont été amis dans les années 1990 et au début des années 2000 mais l'actuel président des Etats-Unis affirme avoir rompu avec le financier avant que ce dernier plaide coupable d'incitation à la prostitution. Donald Trump a constamment démenti avoir connaissance des agissements de Jeffrey Epstein.

Un porte-parole de la commission de la Chambre des représentants, présidée par le républicain James Comer, a accusé les démocrates de détourner ses travaux à des fins politiques en "sélectionnant des photos et en effectuant des modifications ciblées afin de créer un récit fallacieux au sujet du président Trump".

"Ces photos perturbantes soulèvent davantage de questions quant à Epstein et à ses relations avec certains des hommes les plus puissants au monde", a pour sa part déclaré le représentant de Californie Robert Garcia, principal élu démocrate au sein de la commission, dans un communiqué.

Les démocrates disent avoir ajouté des carrés noirs sur les visages des femmes présentes sur les photos afin de préserver l'identité des victimes de Jeffrey Epstein.

Abigail Jackson, porte-parole de la Maison blanche, a déclaré que l'administration Trump "a fait plus pour les victimes d'Epstein que les démocrates n'en ont jamais fait".

Cette commission de la Chambre continue de recevoir et de rendre publics des documents en provenance des biens de Jeffrey Epstein quand bien même le département de la Justice doit publier en fin de semaine prochaine des dossiers non classés issus de l'enquête fédérale sur le défunt homme d'affaires, conformément à une loi bipartisane adoptée à une large majorité par le Congrès.

Donald Trump a promulgué le mois dernier cette loi donnant 30 jours au département de la Justice pour rendre ces dossiers publics. Ce délai expire le 19 décembre.

(Nolan D. McCaskill, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)