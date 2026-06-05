Trump annonce vouloir construire une promenade à son nom près d'un monument emblématique de Washington

Des ouvriers dans le bassin du Lincoln Memorial partiellement rempli, lors de travaux de rénovation sur le National Mall à Washington, le 4 juin 2026 ( AFP / Kent NISHIMURA )

Donald Trump a annoncé jeudi son intention de construire une promenade à son nom près du Lincoln Memorial, bâtiment emblématique de la capitale Washington.

Le président américain a déclaré que la voie relierait l'imposant monument en marbre blanc construit en l'honneur de son illustre prédécesseur Abraham Lincoln au fleuve Potomac, qui coule à proximité.

"Ils veulent l'appeler la promenade Trump", a dit Donald Trump depuis le Bureau ovale de la Maison Blanche. "Je ne sais pas si je veux faire ça, mais ça va être magnifique."

Le Lincoln Memorial, achevé en 1922, est l'un des lieux les plus visités de Washington.

Selon le milliardaire, sur les plans initiaux de 1911, l'entrée principale se trouvait à l'arrière du monument actuel, aujourd'hui séparé du fleuve par deux larges avenues passantes.

"Cela permettra de relier le Lincoln Memorial jusqu'au Potomac, comme cela a toujours été prévu (...) Nous avons trouvé un moyen de franchir ces deux routes", a précisé Donald Trump.

Un bassin d'ornement installé à proximité, sur la vaste esplanade du Mall dans le centre de la capitale, a été repeint pour le 4 juillet, jour de la fête nationale, qui marquera aussi les 250 ans de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis.

Le milliardaire républicain tente, depuis son retour au pouvoir, de laisser son empreinte sur Washington, mais ses projets de rénovation font l'objet d'une série de litiges devant les tribunaux.

La Maison Blanche a notamment dévoilé un projet monumental d'"Arc de Triomphe des Etats-Unis", qui devrait s'élever à plus de 76 mètres de hauteur.

Donald Trump a aussi fait détruire au bulldozer une aile entière de la Maison Blanche pour construire une salle de bal, censée pouvoir accueillir jusqu'à 1.000 personnes pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers.

L'ancien promoteur immobilier a également tenté d'accoler son nom à plusieurs institutions, comme le Kennedy Center, une célèbre salle de spectacles de Washington.

Mais après qu'un juge ait ordonné que le nom du républicain soit retiré, l'institution a demandé, selon le Washington Post jeudi, le retrait du nom Trump de l'ensemble de ses panneaux et brochures, ainsi que de son site internet.