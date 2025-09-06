 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump annonce que l'édition 2026 du G20 se tiendra dans son complexe de Floride
information fournie par Reuters 06/09/2025 à 01:52

par Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi que l'édition 2026 du sommet du G20 serait organisée dans son complexe de golf en Floride.

"Je pense que Doral sera le meilleur endroit", a dit Donald Trump aux journalistes, faisant référence à son complexe hôtelier de luxe Trump National, situé près de Miami, en Floride.

Cette annonce, qui prévoit qu'un événement financé par les contribuables américains qui devrait générer des millions de dollars de recettes pour les hôtels et les restaurants, pourrait raviver les craintes quant au fait que Donald Trump tire profit de sa fonction.

Un responsable de la Maison blanche a déclaré que les participants au sommet seraient facturés au prix coûtant pour les services fournis.

La Maison blanche a rejeté toute allégation de conflit d'intérêts, et des conseillers ont déclaré que les actifs du président étaient gérés par un tiers.

Depuis sa prise de fonction au mois de janvier, Donald Trump a écarté les préoccupations éthiques concernant ses décisions commerciales et politiques, et l'influence que cherchent à gagner de riches donateurs, des investisseurs et des pays étrangers.

Aucune date n'a été avancée pour le sommet et l'on ne sait pas quels dirigeants y participeraient.

Le locataire de la Maison blanche ne se rendra pas au sommet du G20 qui se tiendra cette année en Afrique du Sud. C'est le vice-président JD Vance qui y assistera, a dit Donald Trump.

(version française Camille Raynaud)

G20
Donald Trump
