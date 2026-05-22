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Trump affirme vouloir que le futur président de la Fed, Warsh, fasse preuve d'indépendance
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 17:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il souhaitait que le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, soit “totalement indépendant” dans ses nouvelles fonctions.

“Ne vous occupez pas de moi, ne vous occupez de personne, faites simplement votre travail et faites-le bien”, a déclaré Donald Trump lors d'une cérémonie d'assermentation à la Maison Blanche.

Banques centrales
Donald Trump
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