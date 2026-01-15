Trump affirme ne pas avoir l'intention de limoger Powell

par Steve Holland et Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a assuré, mercredi lors d'une interview à Reuters, qu'il n'avait pas l'intention de limoger le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, tout en ajoutant qu'il était encore "trop tôt" pour savoir quelle serait sa décision finale.

"Je n'ai absolument pas l'intention de faire cela", a déclaré le président américain en réponse à la question d'une éventuelle mise à l'écart prématurée de Jerome Powell, qui est visé par une enquête pénale du département de la Justice.

Celle-ci porte officiellement sur la rénovation du siège de la banque centrale américaine mais Jerome Powell estime qu'il s'agit d'un prétexte pour accroître l'influence de la Maison blanche sur la Fed afin qu'elle abaisse davantage ses taux directeurs.

Prié de dire si l'enquête lui donnait des raisons de limoger Jerome Powell, Donald Trump a répondu : "Pour l'instant, nous sommes dans une phase d'attente avec lui et nous allons déterminer la marche à suivre. Mais je ne peux pas en dire plus. C'est trop tôt."

Le mandat de Jerome Powell à la tête de la Fed expire en mai, mais il n'est pas tenu de quitter le Conseil des gouverneurs avant 2028.

Donald Trump a laissé entendre qu'il hésitait entre l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh et l'actuel directeur du Conseil économique national des Etats-Unis Kevin Hassett pour remplacer Jerome Powell. Il a dit avoir écarté le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent pour ce poste, "car il souhaite rester en fonction".

"Les deux Kevin sont très bons", a déclaré Trump. "Il y a aussi d'autres personnes compétentes, mais je ferai une annonce dans les prochaines semaines", a-t-il ajouté.

Donald Trump a balayé les critiques sur les risques d'une moindre indépendance de la Fed, émanant parfois d'élus de son propre camp républicain. "Je m'en fiche. Ils doivent faire preuve de loyauté. C'est ce que je dis."

"Un président doit avoir son mot à dire" sur la politique de la Fed, a-t-il estimé. "J'ai gagné beaucoup d'argent grâce aux affaires, je pense donc que j'ai une meilleure compréhension de cela que Jerome 'Trop tard' Powell", a-t-il ajouté, usant du surnom dont il affuble régulièrement le patron de la Fed, qu'il accuse de retarder excessivement la baisse des taux.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)