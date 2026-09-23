Trump a rencontré Rodriguez pour la première fois depuis la capture de Maduro

(Actualisé avec rencontre)

par Luc Cohen et Marianna Parraga

Le président américain Donald Trump a rencontré mardi soir la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, leur première rencontre depuis la capture de Nicolas Maduro au mois de janvier par les forces spéciales américaines au cours d'une opération militaire à Caracas.

La délégation vénézuélienne - dont font partie le vice-président chargé de l'économie, le ministre du Pétrole et des responsables de la compagnie pétrolière nationale PDVSA - s'attache à présenter le pays comme une destination "propice à l'investissement", ont déclaré à Reuters deux personnes proches du groupe.

Cette rencontre, quis'est déroulée en marge d'une réception organisée par Donald Trump, intervient lors du premier déplacement de Delcy Rodriguez aux Etats-Unis depuis sa nomination.

Un responsable de la Maison blanche a déclaré que le secrétaire d'Etat Marco Rubio, le secrétaire au Trésor Scott Bessent, la secrétaire générale de la Maison blanche Susie Wiles et le secrétaire général adjoint de la Maison blanche Stephen Miller ont assisté à la réunion.

Donald Trump a construit une relation de travail avec Delcy Rodriguez, qui a été la vice-présidente de Nicolas Maduro avant sa capture. Ses détracteurs estiment que Washington a écarté la dirigeante de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, abandonnant ses demandes de voir la tenue d'élections libres au profit d'accord pétroliers et d'investissements conclus avec le gouvernement intérimaire.

Dans un discours prononcé mardi matin devant l'Assemblée générale des Nations unies, Donald Trump a qualifié Nicolas Maduro de "dictateur hors-la-loi", a déclaré que des centaines de prisonniers politiques avaient été libérés depuis son arrestation et a présenté le raid mené en début d'année comme la preuve que les Etats-Unis utiliseraient leur "puissance militaire inégalée" pour protéger leurs intérêts dans l'hémisphère occidental.

"Le butin revient au vainqueur", a-t-il déclaré, décrivant l'accord pétrolier signé par son administration avec Caracas le mois dernier comme "peut-être le plus grand accord jamais conclu". Donald Trump a indiqué qu'il souhaitait que 100 milliards de dollars d'investissements soient injectés dans l'industrie pétrolière vénézuélienne.

Delcy Rodriguez est arrivée lundi à New York avec une délégation qui a mené des discussions sur l'énergie, l'exploitation minière et la dette avec des responsables américains, des bailleurs de fonds multilatéraux et des entreprises, selon certaines sources.

La présidente par intérim du Venezuela doit s'exprimer mercredi après-midi devant l'Assemblée générale des Nations unies.

Plus de 50 manifestants se sont rassemblés mardi devant le siège de l'Onu pour protester contre la présence de Delcy Rodriguez, brandissant des drapeaux vénézuéliens et portant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Pas de vote, pas de pétrole" et "Nouveau visage, même régime".

Nombre d'entre eux ont dit vouloir que Donald Trump fasse pression pour que des élections libres soient organisées au Venezuela.

(Rédigé par Nathan Crooks; version française Camille Raynaud)