Trois pompiers tués dans des feux de forêt en Grèce, l'Espagne continue de souffrir

Incendie de forêt dans les provinces d'Ávila et de Madrid, en Espagne

Trois pompiers grecs sont morts ‌en luttant contre des feux de forêt en Crète et sur le continent ​tandis que l'Espagne a dit mercredi s'attendre encore à des jours difficiles en matière d'incendies, alimentés, comme en France, par des vents violents et des températures caniculaires ​sur le sud de l'Europe.

Deux pompiers ont été piégés par les flammes en Crète près du village de ​Krya Vrysi alors qu'ils se déplaçaient entre ⁠deux fronts. Un troisième est mort en combattant un autre incendie dans ‌la région du Péloponnèse, a dit un porte-parole des pompiers à Reuters.

Habitants et touristes ont été évacués de Krya Vrysi et des ​villages voisins, ont dit certains ‌d'entre eux à Reuters par téléphone, alors que le feu, ⁠attisé et poussé par le vent, est hors de contrôle et se rapproche de lieux de villégiature prisés par les vacanciers.

"Le vent est incroyable. Par moments, on ⁠ne peut pas ‌tenir debout. Les flammes sont immenses, c'est vraiment effrayant", a dit ⁠Chrissa Gioukaki.

Les flammes se dirigent vers le sud-est en direction de la station ‌balnéaire d'Agia Galini, où des hôtels bâtis sur une colline dominent ⁠un petit port. Les touristes ont été évacués en voitures ⁠et en autocars mercredi ‌après-midi, a dit Charalampos Sevvas, propriétaire de l'hôtel Galini Mare.

En Espagne, où des évacuations ​massives ont aussi été organisées ces ‌derniers jours, le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a prévenu qu'il y aurait "trois journées difficiles" à venir, avec ​des vents puissants et des températures élevées, même si le feu principal qui ravage les provinces d'Avila et de Madrid est stabilisé, permettant la ⁠levée de certains ordres d'évacuation ou de confinement.

Un incendie dans la province de Castellon, dans l'est de l'Espagne, reste en revanche hors de contrôle après avoir déjà brûlé plus de 10.000 hectares.

(Edward McAllister et Lefteris Papadimas à Athènes, Leonardo Benassatto à La Vilavella, Guillermo Martinez à El Tiemblo, David Latona et Emma Pinedo à Madrid, ​version française Bertrand Boucey)