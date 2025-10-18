 Aller au contenu principal
Trois morts dans une usine d'explosifs en Russie
information fournie par Reuters 18/10/2025 à 09:53

Trois personnes sont mortes et cinq autres ont été blessées dans une explosion survenue vendredi soir dans une usine d'explosifs à Sterlitamak, dans la région du Bachkortostan en Russie, a déclaré samedi le gouverneur régional Radiy Khabirov sur la messagerie Telegram.

Des experts se trouvent sur place pour tenter de déterminer les causes de l'explosion, a ajouté le gouverneur, tout en excluant la piste d'une frappe de drones ukrainiens.

Les opérations de secours et de recherche de victimes se sont poursuivies toute la nuit et sont désormais terminées, ont dit les services d'urgence samedi.

L'usine Avangard, contrôlée depuis 2022 par le conglomérat public Rostec, fabrique des explosifs industriels et participe à la destruction de munitions.

(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
