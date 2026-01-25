Trois morts à Gaza selon des médecins, des émissaires américains en Israël

*

Trois Palestiniens tués dans deux incidents distincts à Gaza-services médicaux

Un drone israélien fait quatre blessés dans la ville de Gaza-autorités sanitaires

Witkoff et Kushner ont rencontré samedi Netanyahu pour discuter de Gaza

(Actualisé avec réaction israélienne et précisions)

Des tirs israéliens ont tué trois Palestiniens lors de deux incidents distincts survenus dimanche dans la bande de Gaza, tandis qu'un drone israélien a blessé quatre autres personnes dans la ville de Gaza, a déclaré dimanche le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne.

Selon les services médicaux, des tirs israéliens ont tué au moins deux personnes à l'est du quartier de Tuffah, dans le nord de la bande de Gaza, tandis qu'un homme de 41 ans a été tué par les forces israéliennes à Khan Younès, dans le sud de l'enclave.

Le personnel médical avait rapporté auparavant qu'un drone israélien avait explosé sur le toit d'un immeuble de plusieurs étages dans la ville de Gaza, blessant quatre civils qui se trouvaient dans la rue à proximité.

Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré n'avoir connaissance d'aucun incident à Khan Younès impliquant un Palestinien tué par balle. Il n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat concernant les autres fusillades signalées contre des Palestiniens à Tuffah.

Ce regain de violence survient alors que les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont rencontré samedi en Israël le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, principalement pour discuter de Gaza.

"La discussion a été constructive et positive, les deux parties étant d'accord sur les prochaines étapes et sur l'importance d'une coopération continue sur toutes les questions cruciales pour la région", a écrit Steve Witkoff dans un message publié sur le réseau X.

La bande de Gaza est en état de ruines depuis le déclenchement du conflit entre l'Etat hébreu et le Hamas à la suite de l'attaque du groupe palestinien dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023, au cours de laquelle 1.200 personnes ont été tuées, selon les décomptes israéliens.

Le ministère de la santé de Gaza affirme que plus de 71.000 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées dans l'offensive israélienne menée en riposte à cette attaque. Il note également qu'au moins 480 personnes ont été tuées par des tirs israéliens depuis l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu signé en octobre dernier.

(Reportage Nidal al-Mughrabi au Caire; avec la contribution de Haseeb Alwazeer et de Dawoud Abu Alkas à Gaza; version française Claude Chendjou)