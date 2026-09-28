Trois migrants, dont un enfant, meurent au large du Pas-de-Calais

Trois migrants, dont un enfant, sont morts en tentant de traverser la Manche depuis la France pour rejoindre la Grande-Bretagne, ont déclaré les autorités françaises.

La police maritime française a précisé avoir reçu un appel de détresse d'un canot pneumatique au large de Blériot-Plage (Pas-de-Calais), transportant 105 personnes.

Cet incident s'est produit quelques heures avant que le pape Léon XIV ne prononce à Metz un discours sur la paix et l'unité, à l'occasion de l'épilogue de sa visite en France.

(Charlotte Van Campenhout et Mateusz Rabiega; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)