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Trois migrants, dont un enfant, meurent au large du Pas-de-Calais
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 11:44

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Trois migrants, dont un enfant, sont morts en tentant de traverser la Manche depuis la France pour rejoindre la Grande-Bretagne, ont déclaré les autorités françaises.

La police maritime française a précisé avoir reçu un appel de détresse d'un canot pneumatique au large de Blériot-Plage (Pas-de-Calais), transportant 105 personnes.

Cet incident s'est produit quelques heures avant que le pape Léon XIV ne prononce à Metz un discours sur la paix et l'unité, à l'occasion de l'épilogue de sa visite en France.

(Charlotte Van Campenhout et Mateusz Rabiega; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

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2 commentaires

  • 12:55

    Pauvres migrants : personne ne les a averti des dangers d'un tel voyage ?

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