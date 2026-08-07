Trois candidats à la reprise de la verrerie Duralex, le délai prolongé

( POOL / GUILLAUME SOUVANT )

Trois dossiers de reprise de la célèbre verrerie Duralex ont été déposés auprès du tribunal de commerce d'Orléans jeudi, a annoncé jeudi à l'AFP l'administrateur judiciaire.

L'administrateur judiciaire n'a pas souhaité communiquer à l'AFP les noms des candidats.

La date limite de dépôt des offres, initialement fixée à jeudi 12H00, "va être prolongée jusqu’au 11 septembre", a-t-il ajouté.

Selon une source proche du dossier, Cédric Meston, via la holding Tomé, est l'un des trois candidats à la reprise de la verrerie de La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), après "avoir déposé une offre cette semaine".

L'entrepreneur français, connu pour être le cofondateur de la start-up HappyVore (marque de substituts végétaux à la viande), avait notamment racheté Tupperware France en 2025.

Le groupe Carlesimo, spécialisé dans la fonderie, avait, via son PDG Jonathan Carlesimo, annoncé à plusieurs médias son intention de déposer une offre durant l'été.

Le groupe basé dans la Loire n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP jeudi.

Le tribunal de commerce d'Orléans doit examiner les offres lors d'une audience le 17 septembre.

Duralex, fondée en 1945, reprise par ses salariés en coopérative en 2024, avait été placée en redressement judiciaire le 1er juin.

Célèbre pour ses verres réputés incassables, l'entreprise, qui compte 243 employés, subit son cinquième redressement judiciaire en un peu plus de 20 ans.