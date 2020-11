Transports, logement : quelle est la région la plus coûteuse ?

Abonnements transport ou Internet, électricité, loyer... Un foyer français doit s'acquitter de quelque onze postes de dépenses dites contraintes à l'année et débourse en moyenne 1 061 euros par mois pour régler ses factures, révèle Les Furets en partenariat avec CSA Research, dans une étude relayée par Le Parisien.

La dépense la plus élevée concerne le logement (crédit ou loyer, assurance habitation, électricité) avec 635 euros de moyenne, suivie par le transport (223 euros avec le crédit, l'assurance auto, le carburant), la santé (107 euros), les services de téléphonie, d'Internet, de télé (90 euros) et les services financiers (78 euros). Mais alors qui paye le plus et dans quelle région ?

La Bourgogne-Franche-Comté largement devant l'Île-de-France

Instinctivement, il serait tentant de croire que c'est en Île-de-France que les factures sont les plus lourdes. Mais la région parisienne n'atteint même pas la moyenne nationale en la matière (1 001 euros). C'est en fait la Bourgogne-Franche-Comté qui hérite de la tête du classement avec une moyenne de 1 554 euros. « La différence se joue notamment sur le poste transports, qui est de 323 euros contre 180 euros en région parisienne où la forte densité du réseau de transports en commun fait que les ménages possèdent ou utilisent moins leur voiture et donc dépensent moins en carburant », analyse Rami Karam, directeur général des Furets, pour

