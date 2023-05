Transports : le futur TGV Paris-Berlin pourrait zapper Strasbourg, les élus s'inquiètent

Il n'existe pas à l'heure actuelle de train direct entre Paris et Berlin. Il faut plus de huit heures pour joindre les deux villes avec, au mieux, un changement à Cologne, à Dortmund ou à Bruxelles.

Strasbourg est actuellement à1h46 de Paris en TGV (illustration) ( AFP / PATRICK HERTZOG )

Les mairies de Strasbourg et de la ville allemande de Karlsruhe, ainsi que plusieurs députés et élus de la région du Rhin supérieur, ont fait part mardi 23 mai de leur inquiétude de voir la future ligne ferroviaire Paris-Berlin leur échapper.

Une capitale européenne tenue à l'écart?

"Membres de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, élus territoriaux et parlementaires européens ou nationaux, nous sommes convaincus que la liaison ferroviaire à grande vitesse Paris-Berlin doit passer par Strasbourg et Karlsruhe. Un autre choix de tracé serait incompréhensible et incohérent", insistent notamment Jeanne Barseghian, maire EELV de Strasbourg, Franck Mentrup, son homologue de Karlsruhe, et plus d'une vingtaine d'élus locaux, dans un courrier adressé aux ministres des Transports français et allemand, et aux présidents de la SNCF et de la Deutsche Bahn, la compagnie allemande.

"Capitale européenne et diplomatique, haut-lieu de l'amitié franco-allemande, Strasbourg doit être desservie par cette nouvelle ligne structurante entre nos capitales. L'itinéraire via Strasbourg et Karlsruhe est décisif dans le développement d'un réseau ferroviaire à la hauteur de l'urgence sociale et climatique", poursuit le courrier, cosigné par 28 élus de la région, sénateur, députés, députés européens ou maires notamment.

Une ligne de nuit entre Paris et Berlin doit être rétablie en fin d'année, avant la création de dessertes à grande vitesse l'an prochain.

Mais selon une source à la SNCF il y a quelques semaines, la Deutsche Bahn pousserait de son côté pour que celle-ci passe par Sarrebruck, une grosse centaine de kilomètres au nord de Strasbourg, en raison de travaux sur les voies côté allemand.

"On est assez inquiets d'être tenus à l'écart, inquiets de ce silence assourdissant autour d'un projet aussi déterminant pour notre ville, qui est une capitale européenne", souligne une source à la mairie de Strasbourg.

"On a l'impression que le tracé va nous contourner, on craint d'être mis devant le fait accompli, sans association des territoires et des élus locaux. L'opacité sur le sujet est un mauvais présage. Un tracé qui ne passerait pas par Strasbourg serait complètement incohérent". Contactées, la SNCF et la Deutsche Bahn n'ont pas réagi dans l'immédiat.

Il n'existe pas à l'heure actuelle de train direct entre Paris et Berlin. Il faut plus de huit heures pour joindre les deux villes avec, au mieux, un changement à Cologne, à Dortmund ou à Bruxelles. Strasbourg est à 01h46 de Paris en TGV.