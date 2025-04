Transports illimités : le "Pass Rail" estival en échec, l'Etat arrête les frais

Cet abonnement visant les jeunes de 16 à 27 ans s'était vendu à quelque 235.000 exemplaires lors de l'été 2024, bien en-dessous des 700.000 espérés par le gouvernement.

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le Pass Rail, un abonnement mensuel permettant aux jeunes de voyager en train quasiment en illimité pendant l'été, ne sera pas reconduit en 2025, a indiqué le ministère des Transports, confirmant une information des Echos .

"Le Pass Rail était une expérimentation conjointe de l'Etat et des régions, qui n'a pas été prolongée cette année", a indiqué le ministère. "Le résultat final est mitigé, avec seulement un tiers de billets vendus par rapport aux prévisions" et "le contexte budgétaire actuel ne permet pas de prolonger une expérimentation de ce type qui n'atteint pas sa cible", explique-t-il.

Le Pass Rail était vendu 49 euros par mois en juillet et août 2024 et permettait aux jeunes de 16 à 27 ans de voyager en illimité sur les lignes régionales TER et Intercités. Mais pas sur les TGV, qu'ils soient Inoui ou Ouigo. Le Pass s'était vendu à quelque 235.000 exemplaires lors de l'été 2024, bien en-dessous des 700.000 espérés par le gouvernement, selon le bilan présenté en septembre par le ministère.

L'Etat en appelle aux régions

La mesure, qui a coûté 15 millions d'euros, a été financée à 80% par l'Etat et à 20% par les régions, autorités organisatrices pour les TER. Plusieurs d'entre elles avaient d'ailleurs été réticentes à parrainer l'initiative avant de s'y rallier. La région Ile-de-France, où le passe Navigo coûtait à l'époque 86,40 euros par mois, était restée en dehors. "D'autres transformations plus structurelles doivent être menées: développement de l'offre, amélioration de la qualité de service", a encore indiqué le ministère des Transport mercredi à l'AFP. "Par ailleurs, les régions sont libres de proposer --et le font déjà pour beaucoup-- une tarification spécifique pour les jeunes et encourager le recours aux TER", a-t-il ajouté.