Transports : avis de turbulences dans le ciel corse

De l'avis d'un fin connaisseur du dossier, « c'est un été indien qui peut virer brutalement à l'orage ». La métaphore en dit suffisamment sur les instabilités dans le ciel corse, en cet automne aux relents d'été. C'est d'ailleurs non sans bouffées de chaleur que les élus de l'assemblée de Corse s'apprêtent à désigner, fin novembre, l'opérateur qui assurera, pour quatre ans, la prochaine délégation de service public (DSP) aérienne entre les quatre aéroports corses et trois destinations du continent, Paris-Orly, Nice et Marseille.

À l'origine de cet avis de turbulences dans le monde politique et économique insulaire : la candidature de la compagnie catalane low cost Volotea à l'appel d'offres lancé par l'office des transports de la collectivité de Corse, pour assurer, sur la période 2024-2027, la desserte aérienne de la région. Un service public essentiel pour l'île de 350 000 habitants, qui porte sur des lignes non rentables, mais dont la mise en œuvre prévoit le versement d'importantes compensations financières pour l'opérateur attributaire.

Si l'irruption de ce « petit nouveau » dans la procédure relative à la DSP met le monde politique corse sur le qui-vive, c'est qu'elle vient bouleverser la donne dans les transports aériens insulaires, jusqu'alors organisés autour du groupement Air France-Air Corsica. Deux compagnies qui assurent ensemble, depuis trois décennies, la