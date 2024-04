Transports : après les promesses, le "pass rail" estival dans l'impasse

Le projet de ce forfait mensuel destiné aux moins de 27 ans se heurte à l'absence de consensus entre les présidents de région, regrette le ministre délégué aux Transports.

( AFP / DAMIEN MEYER )

La mise en place d'un passe rail estival réservé aux jeunes ne pourra avoir lieu cette année, sauf revirement de dernière minute de trois régions qui n'ont pas donné leur accord, a annoncé mercredi le ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete. "A moins d'un changement de pied des présidents de région, aujourd'hui même, nous ne pouvons pas être opérationnels en 2024 (...) il n'y aura pas de passe rail cet été", a affirmé le ministre à l'antenne de franceinfo , mercredi 3 avril.

"On n'a toujours pas l'accord de l'ensemble des présidents de région. Il manque trois présidents de région", a-t-il ajouté, en citant "Hervé Morin (Normandie), Xavier Bertrand (Hauts-de-France) et Laurent Wauquiez (Auvergne-Rhône-Alpes)" et en disant regretter une "attitude sans explication". Les régions financent les trains régionaux et décident des tarifs.

"Le gouvernement reste ouvert"

Le gouvernement a, selon le ministre, accepté la demande des régions que l'Etat finance à 80% le dispositif, estimé à 15 millions d'euros. Les régions avaient déjà obtenu de réserver le passe rail aux moins de 27 ans pendant la saison estivale.

L'instauration de ce forfait mensuel permettant de voyager de manière illimitée sur le territoire en trains Intercités et TER, sur le modèle ce que fait l'Allemagne, avait été promise par le président Emmanuel Macron en septembre. "Bien entendu, le gouvernement reste ouvert et nous continuerons à faire ces propositions pour 2025", a affirmé Patrice Vergriete, qui "n'a pas envie de lâcher le morceau".

Un passe rail estival uniquement réservé aux jeunes a déjà existé en France en 2020 et 2021. Il concernait les moins de 27 ans qui, pour 29 euros par mois, pouvaient emprunter n'importe quel TER partout en France - sauf en Ile-de-France -, mais pas les Intercités.