Train, avion... Comment voyager moins cher

Remplir un train ou un avion relève de la même logique tarifaire pilotée par le Yield Management (gestion tarifaire des capacités disponibles en fonction de l’offre et de la demande). On peut ainsi constater que « plus on approche de la date du départ, plus les sièges sont chers », ce qui se traduit aussi par « le remplissage croissant du train (ou de l’avion) tire les tarifs vers le haut ». Romain Charié, expert en Yield Management chez N & C, propose quelques pistes pour faire des économies en train.

Éviter le week-end. Ne pas partir ou revenir un vendredi ou un dimanche, là où les prix sont les plus élevés.Anticiper en réservant maintenant ses billets pour les fêtes de fin d'année, dont les ventes ont ouvert début octobre. Pour les vacances d'hiver en février, il faudra attendre. Malheureusement, la SNCF n'offre que trois mois de visibilité pour réserver.

Dans le cas d'un mariage prévu en juin prochain, par exemple, les invités auront tendance à se tourner vers l'avion qui permet souvent des réservations à un an. À cela, la SNCF oppose qu'elle ne connaît pas les sillons disponibles à terme en raison des travaux. Une préréservation pourrait être proposée avec confirmation ultérieure de l'horaire exact, indique un spécialiste du ferroviaire.

Regarder les offres des TER, Intercités ou Ouigo. Ces trains souvent bien moins chers ont parfois des différences de temps de parcours très faibles par rapport aux TGV.Ne... Source LePoint.fr