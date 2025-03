Tout comprendre de la dette et du déficit

Parfois, il m'arrive de lire des articles de presse en me demandant qui cela pourrait bien intéresser ; d'autres fois, je dévore des analyses en regrettant qu'elles ne captivent qu'une poignée de Français, moi incluse. C'est le cas des papiers prenant le pouls de l'économie française. Ah l'économie, ce gros mot… Pire que les mathématiques ! Les Français, vous le savez, sont souvent désarmés face à ce sujet. L'excuse est éculée, et c'est d'autant plus préoccupant quand on voit nos gouvernants plongés dans cette même ignorance. Décision après décision, quelle que soit leur couleur politique, ils ont placé la France sur un volcan. Du sommet, on aperçoit le gouffre béant de nos finances publiques.

Qui, à titre individuel, oserait se charger d'autant de dette ? Personne. Pourtant, au nom de tous, nos dirigeants osent tout, alimentant notre ignorance et nos illusions. Emmanuel Macron n'échappe pas à cette règle. C'est officiel depuis ce 27 mars 2025 : il est le premier président de la République à avoir accumulé 1 000 milliards de dette. Imaginez : 1 000 milliards de dette en sept ans et demi ; 14 575 euros par Français (nourrissons inclus)

Sur ce site, je lis souvent vos commentaires. Certains d'entre vous n'apprécient pas que nous soulignions cet « exploit » macronien, se montrant indulgents envers lui parce qu'il aurait sauvé l'économie française du naufrage lors du Covid. Le doute