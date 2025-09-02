« Tout beau tout n9uf » : le retour apolitique de Cyril Hanouna sur W9

« On est en direct sur… » En esquissant quelques mots d'introduction pour lancer sa nouvelle émission Tout beau tout n9uf ( TBT9 ), Cyril Hanouna a eu une fraction de seconde d'hésitation. Sa langue allait-elle fourcher en disant « C8 » où il officiait depuis des années ? Non, le trublion qui venait d'atterrir sur un tapis rouge en descendant d'un câble métallique porté par une grue sur l'air de « I'm Good (Blue) » de David Guetta et Bebe Rexha, a finalement poursuivi sans trébucher : « On est en direct sur… W9. » Cela fait exactement 159 jours, depuis l'arrêt le 26 mars de sa webtélé, que Cyril Hanouna n'était pas apparu sur le petit écran. Cette première s'avère un succès, avec une audience moyenne d'environ 1,3 million de téléspectateurs sur W9 durant la deuxième partie entre 20 h 15 et 21 heures, dont près de 12 % des 25-49 ans, la cible publicitaire visée par le groupe audiovisuel privé.

Ces derniers jours, Cyril Hanouna a fait monter le suspense pour son retour sur la TNT, six mois après son dernier TPMP sur C8. À quoi allait ressembler sa nouvelle émission Tout beau tout n9uf ( TBT9 ) sur W9, chaîne du groupe M6 avec qui il a signé le transfert de l'année ? Qui seraient ses chroniqueurs ? Miserait-il uniquement sur l'humour ou allait-il oser parler politique et faits de société au risque de s'attirer une nouvelle fois les foudres de l'Arcom ?