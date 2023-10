Tourisme : Olivia Grégoire met en garde le secteur contre des hausses de prix avant les Jeux olympiques

Alors que les touristes étrangers sont de retour en France, la ministre déléguée au Tourisme a relevé une hausse des prix des nuitées de 20 à 30% l'été dernier.

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Entre la Coupe du monde de rugby et l'été indien, le tourisme se porte bien en France, portés par la clientèle étrangère. Le secteur a engrangé près de 44 milliards et demi d'euros depuis le mois de janvier, soit quasiment cinq milliards de plus qu'en 2022 , a indiqué mercredi 18 octobre la ministre déléguée au Tourisme Olivia Grégoire. Une embellie qui devrait logiquement se poursuivre avec les Jeux olympiques à Paris l'été prochain.

"Ces très bons chiffres sont à relier à la Coupe du monde rugby 2023 qui a boosté la fréquentation en France de la clientèle internationale mais aussi la consommation", a-t-elle souligné.

Pour le dernier trimestre de cette année, les arrivées prévues des clientèles européennes sont en progression, notamment espagnoles (+20%), britanniques (+18%) et autrichiennes (+20%), de même que celles des clientèles plus lointaines, comme les canadiennes (+29%) et japonaises (+14%), a détaillé le ministère dans un communiqué.

Compte tenu de ce retour de la clientèle étrangère, Olivia Grégoire a tenu à "appeler à la vigilance" les acteurs du secteur touristique sur de nouvelles hausses de prix à quelques mois des JO. "On a constaté cet été une augmentation moyenne de 20% des RevPar (revenu moyen par nuitée) par rapport à 2019, avec des pics jusqu'à 30% dans certaines régions", a relevé la ministre.

Un observatoire des prix

Un rattrapage des prix "après des années difficiles de Covid et d'inflation s'entend, mais il ne faudrait pas que les prix atteignent des sommets et touchent au déraisonnable à quelques mois des Jeux olympiques et paralympiques et surtout au moment où les touristes du monde entier sont en train de réserver leur séjour en France", a mis en garde Olivia Grégoire.

Pour la question des locations de meublés dont les prix annoncés s'envolent, la ministre souhaite qu'un observatoire des prix soit "mis en place d'ici la fin de l'année pour permettre aux consommateurs d'être mieux informés sur la variation des prix sur les trois à cinq dernières années".

Cet observatoire devrait concerner "toutes les catégories de locations touristiques, donc aussi bien les locations de meublés que l'hôtellerie classique" et devrait être "pérennisé" après les Jeux, a précisé le cabinet de la ministre.